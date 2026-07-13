Le PSG a un gros concurrent pour Ferran Torres

C’est - avec Zion Suzuki - le gros dossier du moment côté parisien. Les champions d’Europe en titre souhaitent ainsi enrôler Ferran Torres, valorisé à 50 millions d’euros par le FC Barcelone, qui est vendeur, mais ne veut pas négocier au rabais.

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De son côté, le joueur semble séduit par l’idée de retrouver Luis Enrique, qu’il a connu dans le cadre de la sélection, mais aussi dans un cadre plus intime, puisqu’il a eu une relation sentimentale avec sa fille. Seulement, comme l’indique Radio Marca, le PSG a un sérieux rival dans ce dossier : l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros apprécient beaucoup l’international espagnol et pourraient lui offrir un rôle de titulaire, ce qui semble difficile à envisager à Paris. Son cas va en plus être discuté dans le cadre du transfert de Julian Alvarez vers le Barça, et certains médias évoquaient récemment la possibilité de l’inclure dans l’opération.