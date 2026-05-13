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Real Madrid : Florentino Pérez dément pour José Mourinho

Par Max Franco Sanchez
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Il est le grand favori pour prendre la place d’Alvaro Arbeloa. Du moins selon les médias madrilènes. José Mourinho serait ainsi tout proche de revenir à Madrid, et l’accord serait même total. Mais dans un entretien accordé au journaliste Josep Pedrerol, diffusé sur La Sexta, le président du Real Madrid Florentino Pérez a tenu à démentir tout possible retour du Special One.

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« J’aime tous les entraîneurs. Mourinho a déjà été avec nous, il a fait de nous une équipe plus compétitive. Mais moi je ne choisis pas les entraîneurs », a-t-il expliqué, avant d’être relancé : « tu es lourd avec Mourinho. Même quand il est venu ici avec Benfica, je n’ai pas parlé avec lui ». Le message est plutôt clair.

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