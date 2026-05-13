Real Madrid : Florentino Pérez dément pour José Mourinho
Il est le grand favori pour prendre la place d’Alvaro Arbeloa. Du moins selon les médias madrilènes. José Mourinho serait ainsi tout proche de revenir à Madrid, et l’accord serait même total. Mais dans un entretien accordé au journaliste Josep Pedrerol, diffusé sur La Sexta, le président du Real Madrid Florentino Pérez a tenu à démentir tout possible retour du Special One.
« J’aime tous les entraîneurs. Mourinho a déjà été avec nous, il a fait de nous une équipe plus compétitive. Mais moi je ne choisis pas les entraîneurs », a-t-il expliqué, avant d’être relancé : « tu es lourd avec Mourinho. Même quand il est venu ici avec Benfica, je n’ai pas parlé avec lui ». Le message est plutôt clair.
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