AJMK Formation, la formation au métier de recruteur organise une nouvelle session

Ils sont les yeux et les oreilles des clubs ou d’agences sportives aux quatre coins du monde. Eux ? Ce sont les scouts. Dans l’ombre, ces femmes et ces hommes regardent de nombreuses rencontres pour tenter de trouver la perle rare, le talent qui explosera demain aux yeux du grand public. Si vous rêvez d’exercer cette profession, AJMK Formation vous donnera un enseignement et toutes les clés pour y parvenir. Cette formation vous permet de devenir recruteur sportif en seulement une semaine grâce aux conseils et à l’enseignement de professionnels en activité. Il y a aussi la possibilité de suivre ce cursus à distance à votre rythme (1200 euros).

Si vous préférez un enseignement en présentiel (nourriture et logement compris) il faudra débourser 2500 euros. Cette formation permet ensuite aux élèves d’intégrer une agence d’agent de joueurs. Depuis le lancement de l’AJMK Formation, 95% des anciens élèves, qui ont reçu une certification reconnue dans le milieu sportif ; exercent à présent. Si vous désirez vous inscrire pour la prochaine session, il reste encore quelques places disponibles. Si vous désirez des informations complémentaires, vous pouvez contacter Jordan Gay (07 87 46 94 49) ou bien vous rendre sur le site officiel de l’AJMK Formation.

