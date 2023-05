Naples : Victor Osimhen et son agent aperçus à Paris cette semaine

La suite après cette publicité

Ce n’est pas un scoop : le PSG rêve de Victor Osimhen. Ce n’est plus non plus un secret : Naples réclamera plus de 100 millions d’euros pour laisser partir son joueur cet été. Une information venue d’Italie pourrait en revanche elle s’apparenter à un scoop : la présence du Nigérian dans la capitale française. En effet, le quotidien napolitain Il Mattino révèle dans son édition du jour que l’ancien joueur du LOSC était présent à Paris en ce début de semaine.

Si la publication transalpine précise que cette visite du joueur en compagnie de son agent n’était que touristique, elle renforce tout de même les rumeurs de l’intérêt du PSG pour l’attaquant de 24 ans. Courtisé par le club francilien mais aussi par Manchester United ou le Bayern Munich - qui s’est récemment écarté du dossier - Osimhen devrait néanmoins coûter une fortune à son prochain employeur. Le quotidien ajoute par ailleurs que le Nigérian ne quittera pas la région de Campanie pour moins de 160 millions d’euros, ce qui en ferait, de loin, la plus grosse vente de l’histoire d’un club de Serie A. Actuellement, ce record est détenu par Romelu Lukaku, qui avait été transféré de l’Inter Milan à Chelsea pour 113 millions d’euros en 2021.

