PSG : l'étonnant discours de Mauricio Pochettino

Étrange justification, diront certains. Ce samedi, Mauricio Pochettino s'est présenté en conférence de presse dans l'auditorium du Camp des Loges, comme le veut la tradition, avant la réception du FC Lorient dimanche soir (20h45), pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Le tout dans un contexte assez tendu autour du Paris Saint-Germain, toujours secoué par l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid, puis face à la claque reçue à Monaco (0-3) juste avant la trêve internationale.

Des résultats une nouvelle fois décevants et une attitude sur le terrain particulièrement inquiétante, alors que le nouvel échec des Rouge et Bleu sur la scène européenne fait tache pour le vice-champion de France en titre, et a surtout laissé des traces. Aussi bien en interne que chez les supporters, qui sont toujours remontés contre leurs troupes. Face à la presse, l'entraîneur du Paris SG a été invité à comparer son travail de longue haleine à Tottenham, qu'il a emmené jusqu'en finale de C1 (perdue contre Liverpool, en 2019), avec sa mission dans l'Hexagone.

Pochettino joue la carte du temps

La réponse du coach de 50 ans peut avoir de quoi surprendre. « Chaque processus demande du temps, a-t-il d'abord lancé. À Tottenham aussi, cela avait pris du temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir optimiser tous les outils dont on dispose. Je ne dirais pas que c'est plus difficile, mais ça demande un autre processus, un différent. L'important c'est d'avoir une vision, une continuité. » Le discours est clair, Mauricio Pochettino, en poste depuis janvier 2020 et qui dispose d'une équipe "de galactiques", réclame plus de temps pour atteindre ses objectifs.

Si ce n'était pas assez clair, il a ensuite poursuivi avec des exemples. « Le club, ces dernières années, n'a pas été loin (d'atteindre son but) en Ligue des champions, avec une demi-finale (2021) et une finale (2020). Il y a des clubs, comme la Juventus ou Manchester City, qui sont aussi dans la quête de la Champions League, mais ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent. » Reste à savoir si ces paroles calmeront les ardeurs des supporters parisiens, qui plus est alors que l'ancien manager des Spurs est annoncé sur le départ du PSG dès cet été, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023.