EdF Espoirs : les mots forts de Thierry Henry sur Rayan Cherki

Après Didier Deschamps avec les A, Thierry Henry (46 ans) était de passage en conférence de presse pour évoquer les U23 et l’équipe de France olympique. Le sélectionneur tricolore a notamment expliqué son choix de convoquer Rayan Cherki (20 ans), afin de compenser les forfaits de Joris Chotard et de Georginio Rutter.

«On verra si on rappelle quelqu’un d’autre ou pas. Pour Rayan, c’est juste logique. Il était avec nous depuis un moment. Il y a quelque chose qu’il va falloir faire, prouver. Il y a déjà eu une réponse lors de Toulouse-OL, on a aimé. C’est juste logique. C’est un joueur qu’on apprécie, qui n’aime pas regarder jouer Cherki? J’espère qu’il va être performant avec nous et plus constant, avec son club aussi. Il a été juste et humble. Il est resté comme il est. Il sait ce qu’il a à faire pour revenir au premier plan.» Il aura l’occasion de se montrer lors de ce rassemblement de mars.