Coupe du Monde : décision attendue le 14 août sur l’expansion à 64 équipes

Alors que la FIFA et Gianni Infantino sont dans la tourmente, l’instance gérante du football mondial fait encore parler d’elle, ce vendredi. En effet, dans un communiqué de presse, la FIFA a indiqué qu’une décision quant à l’expansion de la Coupe du Monde à 64 équipes sera rendue le 14 août prochain. La Fédération internationale de football association souhaite notamment nommer une agence indépendante pour déterminer si le Mondial à 64 aura des répercussions significatives sur l’écosystème du football.

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« La FIFA examine les implications stratégiques d’un éventuel élargissement de la Coupe du Monde au-delà du format actuel. À cet effet, la FIFA souhaite mandater un organisme indépendant chargé de déterminer si et dans quelle mesure l’élargissement de la Coupe du Monde, qui passerait de 48 à 64 équipes nationales participantes à compter de l’édition 2030, aurait un impact sur l’attrait du tournoi et sur l’écosystème du football », a annoncé la Fédération internationale de football. Un mois plus tard, les fédérations de football devront se prononcer sur le projet d’investisseurs privés à la FIFA, pour la Coupe du Monde. Une idée combattue fermement notamment par l’UEFA.