Le Real Madrid ne calcule plus Kylian Mbappé

C’est un feuilleton qui revient chaque année. Cet été, alors qu’on ne s’attendait pas spécialement à ça, l’avenir de Kylian Mbappé a été remis sur la table. Pour cause, le Bondynois avait refusé d’activer son année de prolongation (jusqu’en 2025 donc) et cela n’avait pas plu du tout à la direction parisienne qui avait décidé de l’écarter du groupe. Forcément, le Real Madrid est rapidement devenu le point de chute évident de l’international français (73 sélections, 43 buts), surtout après le départ de Karim Benzema.

Mais Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis, il souhaitait bien continuer encore une saison avec Paris et rejoindre l’été prochain le Real Madrid que ce soit libre ou non d’ailleurs. Sauf que cette stratégie semble assez délicate désormais puisque le club madrilène se reconstruit avec un autre jeune talent : Jude Bellingham. L’international anglais marche sur l’eau depuis le début de saison (10 matches, 10 buts, 3 passes décisives) et porte l’équipe puisqu’il est le meilleur buteur. De quoi faire pour le moment oublier Kylian Mbappé surtout avec un Vincius Jr adoré des supporters.

Un regret pour Mbappé

Cette situation trotte visiblement dans la tête du Français. À en croire les informations de Marca, Kylian Mbappé regrette de ne pas avoir rejoint le Real Madrid quand il en avait l’occasion. Et du côté des Merengues, cette situation est idéale. Le club a fait le choix de ne pas lier son avenir sportif à un seul joueur et estime avoir fait le bon choix cet été en ne forçant pas pour recruter KM7. Au contraire. En interne, on estime que Kylian Mbappé n’aurait pas pu à l’instant T permettre l’épanouissement du Real Madrid comme le fait Bellingham.

Le quotidien espagnol explique ainsi que les dirigeants du Real Madrid ont un plan en tête désormais. Bellingham et Vinicius sont les références de l’équipe que veut construire le club surtout parce qu’ils performent et sont adoptés du vestiaire. Pour le futur, le Real Madrid ne veut pas dépendre d’un seul joueur et ne veut pas tout miser sur le recrutement de Mbappé ou Haaland l’été prochain. Mais connaissant Florentino Pérez, il est évident que le club ne dira pas non à Mbappé à l’été 2024, loin de là…