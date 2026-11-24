RB Leipzig - RC Lens : les compositions officielles
Ce mardi, on dispute la cinquième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions avec un duel entre le RB Leipzig et le Racing Club de Lens. À domicile, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Maarten Vandevoordt dans les cages derrière Ridle Baku, Willi Orban, Maxime Estève et David Raum. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Rocco Reitz. Devant, Tidiam Gomis est soutenu par Brajan Gruda, Christoph Baumgartner et Antonio Nusa.
De leur côté, les Artésiens s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Jean-Clair Todibo en défense. Yacine Titraoui et Amadou Haïdara composent l’entrejeu avec Saud Abdulhamid et Matthieu Udol sur les ailes. Devant, Abdallah Sima est en attaque avec Florian Thauvin et Florian Sotoca à ses côtés.
Les compositions
RB Leipzig : Vandevoordt - Baku, Orban, Estève, Raum - El Aynaoui, Reitz - Gruda, Baumgartner, Nusa - Gomis
RC Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Todibo - Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol - Thauvin, Sotoca - Sima
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