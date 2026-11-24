Ce mardi, on dispute la cinquième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions avec un duel entre le RB Leipzig et le Racing Club de Lens. À domicile, les Allemands s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Maarten Vandevoordt dans les cages derrière Ridle Baku, Willi Orban, Maxime Estève et David Raum. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Rocco Reitz. Devant, Tidiam Gomis est soutenu par Brajan Gruda, Christoph Baumgartner et Antonio Nusa.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Artésiens s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Jean-Clair Todibo en défense. Yacine Titraoui et Amadou Haïdara composent l’entrejeu avec Saud Abdulhamid et Matthieu Udol sur les ailes. Devant, Abdallah Sima est en attaque avec Florian Thauvin et Florian Sotoca à ses côtés.

Les compositions

RB Leipzig : Vandevoordt - Baku, Orban, Estève, Raum - El Aynaoui, Reitz - Gruda, Baumgartner, Nusa - Gomis

La suite après cette publicité

RC Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Todibo - Abdulhamid, Titraoui, Haidara, Udol - Thauvin, Sotoca - Sima