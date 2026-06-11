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Jorge Sampaoli a trouvé un nouveau club en Argentine

Par Tom Courel
1 min.
Jorge Sampaoli @Maxppp

Excellente nouvelle pour le technicien de 66 ans ! Après avoir quitté l’Atlético Mineiro en février dernier, Jorge Sampaoli a retrouvé un club. En effet, l’ancien coach de Ligue 1 va découvrir le banc de l’Atlético Talleres de Cordoba, en première division argentine. Un accord a été conclu avec le club, et celui-ci prendra les rênes de l’équipe jusqu’à la fin de la saison comme l’indique la formation dans son post X. Alors qu’il découvre ce championnat, son contrat court jusqu’en décembre 2027.

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« Le Club Atlético Talleres informe que Jorge Sampaoli assumera la direction technique de l’équipe première albiazul pour mener une nouvelle étape du projet sportif institutionnel. Avec une trajectoire internationale reconnue, une identité footballistique marquée et une personnalité capable de diriger de grands défis, Sampaoli arrive à Talleres pour apporter de l’expérience, de la conviction et une capacité de direction dans un moment d’exigence maximale pour le football professionnel », est-il notifié par le club sud-américain.

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