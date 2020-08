Porto va blinder Sergio Conceição

Au plus grand regret des fans du FC Nantes, Sergio Conceição avait choisi de quitter les bords de l’Erdre en 2017 pour rentrer au pays et s’engager à la tête du FC Porto. Depuis, l’entraîneur portugais fait des merveilles avec les Dragons. Auteur du doublé coupe-championnat cette saison, Conceição a remporté 2 championnats, une coupe du Portugal et une Supercoupe du Portugal en trois ans.

De quoi pousser ses dirigeants à tout faire pour le blinder. Lié à Porto jusqu’en 2021 et verrouillé par une clause libératoire fixée à 20 M€, Conceição devrait prolonger sous peu annonce O Jogo. Les modalités financières n’ont pas filtré, mais une chose est sûre : les Portistas ont bien l’intention de lui faire signer sa troisième prolongation depuis 2018.