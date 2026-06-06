Forfait avec l’Argentine pour la Coupe du Monde, en difficulté à l’OM : l’interminable saison de Leonardo Balerdi

Le verdict est tombé et il est cruel pour Leonardo Balerdi. Touché au mollet droit lors du dernier entraînement de l’Argentine avant le match amical face au Honduras, le défenseur de l’Olympique de Marseille a finalement dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2026. Alors qu’une absence de quelques semaines était initialement annoncée, le staff de Lionel Scaloni a préféré ne prendre aucun risque. Une décision qui prive l’Albiceleste d’un atout défensif supplémentaire et qui met un terme à une saison 2025-2026 plus qu’éprouvante pour le natif de Villa Mercedes.

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Depuis de longs mois, rien ou presque ne s’est déroulé comme prévu pour l’international argentin. Pourtant titulaire régulier avec 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues (2853 minutes jouées), Balerdi n’a jamais réellement pris la mesure de son statut au sein du vestiaire olympien. Souvent critiqué pour ses erreurs individuelles, parfois pointé du doigt pour son irrégularité, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a vu son statut se dégrader progressivement au fil des semaines.

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Un rendement qui ne rassure pas à l’OM

L’un des gros tournants de sa saison est intervenu à l’hiver dernier. Devenu le joueur le plus ancien de l’effectif olympien et promu capitaine quelques mois avant par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a perdu son brassard lors de l’arrivée d’Habib Beye. Conscient de la pression devenue trop importante pour l’international argentin, le technicien sénégalais avait choisi de confier cette responsabilité à Pierre-Emile Højbjerg.

Sur le terrain, les difficultés marseillaises ont également mis en lumière ses limites. L’exemple le plus marquant reste sans doute la défaite à Lorient (2-0), où son duo avec Benjamin Pavard a sombré. Mal aligné sur plusieurs actions, souvent en retard dans ses interventions et impliqué sur les deux buts encaissés, l’Argentin a incarné les largesses défensives d’une équipe en souffrance. Son penalty raté lors de la séance de tirs au but face à Toulouse (2-2, 3-4 t.a.b.), en quart de finale de Coupe de France, avait aussi coûté très cher aux Olympiens. Balerdi a alterné entre le bon et le beaucoup moins bon, sans jamais parvenir à retrouver la constance attendue d’un leader défensif. Une irrégularité qui lui a d’ailleurs valu d’être la cible de certains adversaires, à l’image de cette séquence captée face au PSG février dernier (5-0) où Ousmane Dembélé avait lâché à Højbjerg : « il est nul, tu le sais », sans que le Danois ne prenne la défense de son coéquipier.

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Cette blessure avec l’Argentine vient finalement clôturer une saison que ni le joueur de 27 ans ni Marseille ne regretteront de voir se terminer. Comme nous vous l’avons révélé, les deux parties ont déjà convenu d’un départ lors du mercato d’été, malgré son contrat qui expirera en 2028. Arrivé en prêt à l’été 2020 avant d’être définitivement recruté, Leonardo Balerdi s’apprête à quitter le sud de la France après 200 rencontres disputées sous les couleurs olympiennes. Une page de l’histoire récente de Marseille devrait se tourner, au terme d’un exercice qui restera comme le plus compliqué de sa carrière.