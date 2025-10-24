OM : Roberto De Zerbi fait un énorme mea-culpa !

Après une fin de mercato estival agitée, l’OM a remis de l’ordre dans sa maison depuis. Leader de Ligue 1 après cinq victoires de rang en championnat, le club phocéen est de retour au sommet et avait même réussi à étriller l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions suite à une défaite inaugurale face au Real Madrid (2-1). Cette semaine, les Olympiens étaient en déplacement sur la pelouse du Sporting CP pour enchaîner avec un septième succès de rang. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu à Lisbonne. Ouvrant le score suite à un bijou d’Igor Paixao, les Marseillais ont finalement été réduits à dix avant la pause pour un deuxième jaune d’Emerson. Au retour des vestiaires, l’OM n’a pas su résister à la pression lisboète et a concédé la défaite en fin de match. Une défaite frustrante et qui a exposé Roberto De Zerbi.

Critiqué pour ses choix tactiques, le coach italien avait notamment décidé de faire sortir Mason Greenwood à la mi-temps du match pour réorganiser tactiquement son équipe. Un choix qui ne s’est pas avéré payant au final et qui a desservi son équipe offensivement. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du match contre le RC Lens, le coach italien a expliqué ses décisions tactiques : «j’explique ma vision. Si on part du fait qu’il y avait cinq équipes qui ont joué avec un joueur de moins lors de cette journée de C1. Le PSG et Leverkusen, qui se sont affrontés. L’Olympiakos a joué à 10 contre le Barça, ils ont encaissé six buts. Naples contre le PSV, ils ont prix six buts. L’Ajax a pris cinq buts. Nous, on a passé une période à 10 et on a perdu 2-1. J’avais déjà cette expérience face à l’OL. Greenwood avait eu du mal en pointe face à l’OL l’an dernier quand on avait été à 10. J’ai enlevé Vermeeren pour Egan Riley parce qu’il donne de la qualité, il donne du poids. Mais on n’a pas fait ce qu’on voulait, j’attendais qu’on soit plus haut. Je n’ai pas réussi à me faire comprendre entre les deux périodes. Je ne voulais pas d’une équipe aussi basse. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. J’ai aussi entendu des choses fausses, comme quoi je parle toujours de courage. Quand Greenwood est sorti, on avait encore 2 attaquants. Weah n’est pas un piston comme Clauss, il est plus offensif. J’aime attaquer, je voudrais remporter tous les matchs 5-0. Au-delà d’être ambitieux et courageux, il faut aussi avoir de l’humilité, on a joué à 10.»

De Zerbi assume la défaite au Portugal

Relancé sur ses choix tactiques et sa volonté de mettre en place une équipe qui défende mieux plutôt que d’aller chercher un deuxième but pour se mettre à l’abri, le coach italien n’a pas nié et a affirmé qu’il aurait sûrement dû être moins frileux : «en première période, il n’y avait que l’OM sur le terrain, il y avait des sifflets adverses. Le match a changé pour une légèreté d’Emerson. Je ne voulais pas qu’on défende uniquement. Contre le PSG et on était tous heureux, j’avais dit que je n’étais pas content de la seconde période. Ce n’est pas le problème du match de Lisbonne. On est encore trop attaché au résultat partiel du match. C’est la marge de progression. Il faut faire des analyses honnêtes. Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs. Quand je le fais, je lève la main et je dis que c’est de ma faute. J’aimerais rejouer ce match. Le Sporting a eu 3 occasions en deuxième période. Il n’y a pas eu énormément de danger mais on était trop bas. C’est peut-être de ma faute.»

Malgré son erreur assumée, l’ancien entraîneur de Sassuolo a expliqué qu’il était désormais optimiste pour la suite. En conférence de presse, il a demandé aux supporters de rester positifs et d’être sereins pour la rencontre du week-end sur la pelouse de Lens : «je m’attends à ce qu’on joue de la meilleure des manières. Les supporters ne doivent pas être triste ou déçu du match contre le Sporting. Dans la défaite, ça nous a tous fait mal, on aurait pu faire mieux mais les supporters doivent penser à la première période. La deuxième n’a pas été un match de foot. La première période a donné beaucoup de réponses positives. Il faut être concentré sur l’équilibre, que tout ne soit pas rose quand on gagne. Contre le PSG, la deuxième période a été dans la souffrance. On l’évalue de façon négative face au Sporting mais ça ne change pas mon analyse du match.» Le message est passé !