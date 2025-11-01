Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi soulagé après la victoire

Par Samuel Zemour
Roberto De Zerbi, nouvel entraineur de l'OM @Maxppp
Auxerre 0-1 Marseille

Après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille a retrouvé le goût de la victoire sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps à Auxerre (0-1). Réduits à dix après l’expulsion de Garcia, les Phocéens ont ouvert le score grâce à une réalisation d’Angel Gomes et surtout à un grand Geronimo Rulli. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est montré soulagé face aux nombreuses blessures.

«C’est toujours difficile à Auxerre et en Ligue 1. Cela est encore plus dur cette année, surtout en ce moment pour nous, avec les blessures et des joueurs qui ont beaucoup joué. Le carton rouge ? Je ne sais pas, mais je suis très content de ce qu’ont montré les joueurs ce soir. Jouer autant de matches avec autant d’absents, avec Aguerd blessé à l’échauffement, cela a plus de valeur. Le duo Vaz-Aubameyang ? C’était bien, mais pour faire bien jouer son duo d’attaque, il faut mieux jouer derrière eux. On s’est adapté à la physionomie du match. C’est comme ça».

