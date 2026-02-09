PSG : Samuel Umtiti encense Ousmane Dembélé

Pour sa première comme consultant dans l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti n’a pas caché son admiration pour Ousmane Dembélé, étincelant lors de la démonstration du PSG face à l’OM (5-0), ponctuée d’un doublé et d’une passe décisive. L’ancien défenseur du Barça, qui a partagé 6 saisons avec l’ailier parisien en Catalogne, assure ne plus reconnaître le joueur qu’il a connu à ses débuts : « il était plus jeune, un peu plus insouciant. Il était moins buteur, moins décisif, mais il a pris en maturité, c’est incroyable. Il est décisif tout simplement. » Pour Umtiti, son repositionnement et le travail de Luis Enrique ont tout changé : « sa position l’aide beaucoup plus à l’être. Sur les côtés, il jouait beaucoup plus les yeux fermés (…) Je pense que Luis Enrique l’a beaucoup aidé et je pense qu’il s’est pris en mains. Dans la tête, je pense que c’est un homme différent. »

Bluffé par cette évolution mentale autant que sportive, le Champion du Monde 2018 voit en Dembélé le symbole d’un PSG redevenu redoutable. « C’est ce qu’on lui demande de faire, d’être décisif et il l’a été ce soir », a-t-il insisté, saluant le sérieux collectif malgré un match qu’il juge perfectible. « Je pense que le PSG est de retour (…) Les gens pensent que ce sont des robots et qu’ils peuvent être performants 60 matchs d’affilée », a-t-il rappelé, avant de conclure : « même face à une équipe faible, il faut faire son match. Paris l’a fait. » Une sortie élogieuse qui devrait clairement faire plaisir à "Dembouz".