Amical : Manchester United s’offre l’OL grâce à Van de Beek !

La préparation se poursuit pour l’Olympique Lyonnais. Après une courte victoire 2-1 en fin de match contre la formation de D3 Néerlandaise de De Treffers, les Gones avaient fort à faire ce mercredi. Défiant au Murrayfield Stadium d’Édimbourg les Anglais de Manchester United, l’équipe de Laurent Blanc avait le droit à un joli test. Pour ce faire, le Cévenol optait pour un 4-3-1-2 intéressant avec Anthony Lopes dans les cages derrière la nouvelle recrue Clinton Mata, Sinaly Diomandé, Mamadou Sarr et Achraf Laarizi. Mohamed El Arouch, Corentin Tolisso et Johann Lepenant se retrouvaient dans l’entrejeu avec Jeffinho un cran plus haut. Enfin, Amin Sarr et Alexandre Lacazette étaient associés dans l’entrejeu.

De son côté Manchester United s’alignait en 4-2-3-1 avec Mason Mount, Amad Diallo, Antony, Jadon Sancho, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Aaron Wan-Bissaka. Le match démarrait très fort sous l’impulsion de Manchester United. Suite à une mauvaise relance d’Anthony Lopes, Antony pensait en profitait, mais le gardien lyonnais se rattrapait (4e). Puis Amad Diallo saisissait sa chance, mais croisait trop sur la droite (5e). Étouffé dans son dernier tiers de terrain, l’Olympique Lyonnais était en souffrance et Amad Diallo testait encore Anthony Lopes (6e). Sur la droite, Jadon Sancho faisait des dégâts dans la défense et centrait en retrait devant le but, mais le tir de Mason Mount était manqué (11e). En souffrance pendant quinze minutes, les Rhodaniens ont néanmoins réagi par la suite grâce à leurs jeunes pousses.

Donny van de Beek a puni l’OL

Assez intéressant aujourd’hui, Mohamed El Arouch était dans les bons coups à l’image de sa belle passe pour Alexandre Lacazette qui lançait la révolte d’une frappe qui ne trouvait pas le cadre (16e). Les débats s’équilibraient, mais plus grand-chose se passait, les défenses prenaient le dessus sur les attaquants. Au retour des vestiaires, Manchester United changeait totalement son onze et l’effet était immédiat. Daniel Gore faisait la différence sur la droite et délivrait un excellent centre pour le milieu Donny van de Beek. Ce dernier ne se faisait pas prier et logeait une volée sous la barre transversale d’Anthony Lopes (1-0, 49e).

Daniel Gore recherchait de nouveau Joe Hugill dans la profondeur, mais Anthony Lopes coupait bien la transmission (57e). L’Olympique Lyonnais faisait tourner à l’heure de jeu avec Nicolas Tagliafico, Skelly Alvero ou encore Saël Kumbedi qui entraient en jeu. Ce dernier était d’ailleurs surpris par Isak Hansen-Aarøen. En vue, le Norvégien faisait la différence sur la droite, mais sa frappe croisée était repoussée par le poing de Rémi Riou (67e). L’Olympique Lyonnais n’arrivait pas a réagir et s’incline finalement 1-0 face à une équipe de Manchester United qui a haussé le ton en seconde période. Prochain rendez-vous dimanche prochain pour les Gones face à Molenbeek.