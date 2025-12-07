Nantes : Luis Castro en danger

Après une nouvelle défaite du FC Nantes à la Beajoire, samedi face au RC Lens (1-2), la situation sportive du club nantais s’aggrave. Actuellement 16e et donc barragistes, les Nantais ont concédé leur cinquième revers en huit matchs sur leur terrain cette saison et accusent déjà trois points de retard sur la même période l’an dernier. Ce nouvel échec face au leader Sang-et-Or ne fait qu’amplifier les inquiétudes autour de l’avenir de l’entraîneur portugais Luis Castro.

Selon L’Équipe, l’ancien coach de Dunkerque est de plus en plus fragilisé et commence à s’isoler en interne, modifiant son discours auprès des joueurs. Alors qu’un point sur son avenir était initialement prévu à Noël, sa situation semble s’aggraver à tel point que ce bilan pourrait intervenir plus tôt. Le technicien pourrait voir son sort scellé, à moins d’une réaction immédiate des Canaris lors du prochain derby contre Angers.