CdM 2026, Algérie : l’entraîneur de Grenade donne des nouvelles de Zidane

Une semaine après sa lourde blessure au visage, Luca Zidane entrevoit un retour progressif, même si la fin de saison avec Grenade reste fortement compromise. Opéré avec succès après une double fracture de la mâchoire et du menton, le gardien entame désormais une phase de récupération estimée à plusieurs semaines, poussant son entraîneur José Rojo Martín à s’exprimer sur une intervention jugée inévitable.

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«La décision concernant Luca a été prise sur la base des données médicales disponibles, ainsi que de l’avis du joueur. L’opération était inévitable. Nous espérons qu’il pourra revenir avant la fin de la saison, mais tout dépendra de l’évolution de sa récupération», a-t-il déclaré en conférence de presse. En tout cas, l’Algérie continue de retenir son souffle et espère voir le fils de Zinédine en pleine forme pour l’épopée américaine cet été.