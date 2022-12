Coupe du Monde 2022 : les Argentins veulent régler leurs comptes avec les Bleus !

La suite après cette publicité

L’Argentine connaît donc son futur adversaire en finale de la Coupe du Monde. Un scénario de rêve puisque le champion du monde en titre français tentera de conserver son bien face à une Albicelsete qui veut absolument offrir à Lionel Messi une Coupe du Monde avant sa retraite. Pour Marca, cette finale est même la finale rêvée pour l’Émir du Qatar qui verra ses deux joyaux du PSG s’affronter. Idem pour AS : « Nasser Al-Khelaïfi s’en frotte les mains. » Tomas Roncero, le patron de la section football du quotidien madrilène va même un peu plus loin.

Grand supporter déclaré du Real Madrid, Roncero invite Mbappé à tout faire pour remporter la coupe. «Mbappé, toi seul peux tout régler». Un tacle à destination de l’ancien Blaugrana Lionel Messi que Roncero ne veut visiblement pas voir remporter le tournoi. Hier, loin de l’agitation des spéculations sur cette finale rêvée, les hommes de Lionel Scaloni ont pu regarder sereinement la demi-finale entre les Bleus et le Maroc (2-0). Ensuite, pas sûr qu’ils se soient amusés à scruter les réactions tricolores en vue de la finale. En revanche, c’est ce qu’a fait la presse argentine.

La déclaration de Mbappé n’a pas été oubliée

Les Bleus n’ont d’ailleurs pas manqué de prévenir les joueurs de l’Albiceleste qu’ils comptaient bien remporter une deuxième Coupe du Monde d’affilée, et ce, que Messi soit ou non sur le terrain. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, certaines déclarations ont davantage chauffé les médias que d’autres. Comme celle de Theo Hernandez. « Messi ne nous fait pas peur, on sait que l’Argentine a un effectif incroyable. Nous allons travailler dur pour gagner cette finale. » Affirmer que Messi ne fait pas peur aux Argentins et vous avez La Nacion qui souligne la confiance extrême des Bleus avant cette finale.

Ensuite, c’est Aurélien Tchouameni qui a piqué l’orgueil des Argentins. « Pour moi, Kylian Mbappé est le meilleur. Et il va le prouver dimanche ». Une déclaration rapportée par TyC Sports qui en fait un argument pour chauffer Messi. Enfin, ce duel de prestige sera également l’occasion pour l’Argentine, selon La Nacion, de régler ses comptes à Kylian Mbappé. Car là-bas, personne n’a oublié cette déclaration du Bondynois. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. » Qu’on se le dise, les Argentins sont déjà très chauds à trois jours de la grande finale !