Liverpool : Jürgen Klopp refuse de célébrer un éventuel titre récupéré à Manchester City

Jürgen Klopp ne compte finalement pas célébrer un éventuel titre de Premier League récupéré par Liverpool aux dépens de Manchester City. Alors que les Citizens ont été reconnus coupables de 114 infractions financières graves et d’avoir entravé l’enquête de la commission indépendante, la possibilité d’un retrait de certains trophées fait partie des scénarios évoqués. Liverpool pourrait notamment récupérer le championnat 2018-2019. Mais l’ancien entraîneur des Reds, qui plaisantait encore en 2024 sur sa présence à une éventuelle parade, a désormais changé de discours : « Je suis loin de préparer un titre ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis parfaitement satisfait de ce que nous avons accompli à Liverpool. Nous nous sommes battus dur sur le terrain. »

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Klopp a également tenu à dissocier les éventuelles sanctions du niveau sportif affiché par son grand rival de l’époque. « J’ai beaucoup de respect pour Pep Guardiola et le style de football de City. Ils ont pratiqué un football fantastique et ont été un adversaire de très haut niveau pour nous », a-t-il expliqué. Manchester City continue de nier les accusations et prévoit de faire appel, tandis que les sanctions ne sont pas encore connues. Même en cas de retrait de titres, rien ne garantit par ailleurs que ceux-ci seraient automatiquement réattribués aux équipes ayant terminé deuxièmes.