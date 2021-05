MU - Liverpool : le car des Reds bloqué

Le 2 mai dernier, Manchester United et Liverpool devaient s'affronter à Old Trafford dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Mais avec le projet de Super League, les supporters des Red Devils avaient affiché leur mécontentement et des débordements avaient eu lieu, certains fans pénétrant même dans l'enceinte mancunienne. Le match a alors été reporté et le coup d'envoi doit normalement avoir lieu ce jeudi soir à 21h15.

La suite après cette publicité

Toujours mécontents, avec la famille Glazer (propriétaire du club) dans le viseur, les supporters ont bloqué le car de Liverpool qui se dirigeait vers le stade. Aux abords d'Old Trafford, les fans se sont réunis pour donner de la voix. Pour le moment, la rencontre est toujours maintenue.

There is another bus at team hotel but this is official one (and the tyres have just been let down) pic.twitter.com/w7CeeEXV06