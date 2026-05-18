Barça : les mots d’adieu émouvants de Robert Lewandowski

Au terme de sa dernière apparition sous le maillot du FC Barcelone, Robert Lewandowski a vécu une soirée chargée en émotion ce dimanche soir contre le Real Bétis (3-1), entouré par un hommage du club et une ovation du public. L’attaquant polonais de 37 ans, en larmes au moment de quitter la pelouse, a été accompagné par sa famille sur le terrain, dans un moment fort symbolisant la fin de ses quatre saisons en Catalogne. Micro en main, le buteur a tenu à adresser un dernier message aux supporters blaugranas, avec une forte charge émotionnelle.

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« Bonjour supporters du Barça. Merci infiniment d’être venus aujourd’hui. Pour moi, c’est un jour à la fois excitant et difficile, mais dès mon arrivée j’ai su que c’était un très grand club et votre affection a été incroyable. Je n’oublierai jamais quand vous avez scandé mon nom. Grâce aux joueurs, aux entraîneurs et au staff, ce fut un honneur de travailler pour ce club. Nous avons vécu de grands moments ces quatre dernières années et je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Je dis au revoir au stade, mais le Barça restera à jamais dans mon cœur. Merci à vous les supporters. Supporter du Barça un jour, supporter du Barça toujours », a-t-il lâché devant ses supporters. Une déclaration qui clôt une aventure marquée par un fort lien avec les fans et un passage réussi sur le plan sportif avec 119 buts en 192 matchs.