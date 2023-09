Crise OM : les supporters défendus par l’adjointe au maire de Marseille

La suite après cette publicité

Depuis lundi, l’OM est en crise. Marcelino est parti, Pablo Longoria et ses équipes ont pris du recul et les groupes de supporters sont pointés du doigt. Ce jeudi, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, a pris position. Et elle a défendu les supporters sur BFM Marseille.

«Ça ne m’inquiète pas, on a la chance d’avoir à Marseille d’avoir des supporters exceptionnels avec cette fougue qui les emporte par moment. Une chose est sure: ils aiment le stade Vélodrome, l’OM et ça n’a pas de prix. Les clubs de supporters, c’est le vrai Marseille avec tout ce que ça comporte, le bon et le pas bon. Je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que les choses finissent par s’apaiser. Il faudra apporter des réponses aux questions. Il ne faut pas ajouter du feu au feu et laisser les choses s’organiser. Nous avons des événements très importants pour Marseille, nous n’allons pas gâcher la fête. Il y a le match ce soir, le Pape, la foire de Marseille. Beaucoup d’événements sont concentrés sur quelques jours donc comprenez quand même que la priorité est là.» Le message est passé !