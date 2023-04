Le PSG fait sauter la banque !

C’est un tournant dans cette fin de saison. Toujours leader du championnat de France avec 8 points d’avance, le PSG reçoit son dauphin au Parc des Princes, le RC Lens, comme point d’orgue de cette 31e journée de Ligue 1 (samedi, 21h). Le champion de France n’aura pas vraiment le droit à l’erreur. Déjà défait lors de ses deux dernières sorties à domicile (face à Rennes et contre l’OL), le club de la capitale se mettrait des bâtons dans les roues en cas de nouvelle déroute.

Un succès lensois permettrait aux Sang et Or de revenir à 5 points, et de croire plus que jamais à un titre de champion de France pourtant hautement improbable en début de saison. Cela mettrait un nouveau coup derrière la tête du PSG. Les joueurs, déjà soupçonnés de ne pas donner leur maximum sur le terrain ces dernières semaines, condamneraient de manière quasi-définitive la tête de Christophe Galtier, lequel vit déjà une période compliquée.

Pour ce match de Ligue 1, voici notre sélection de cotes pour PSG-Lens :

Score exact 2-1 pour le PSG (cote à 7,20)

Victorieux à Nice malgré la pression qui pesait sur ses épaules, le PSG a repris sa marche en avant. Il lui fait maintenant confirmer face à son plus sérieux concurrent du moment. Défait lors de ses deux derniers matchs au Parc des Princes, le club de la capitale a là une occasion rêvée de corriger le tir contre son dauphin. Mais le match s’annonce serré face à une équipe lensoise irrésistible et qui joue en équipe, ce qui n’est pas toujours le cas du PSG. Toutefois, pour cette finale du championnat avant l’heure, nul doute que le PSG saura trouver les ressources mentales pour l’emporter. Pas sûr néanmoins qu’il parvienne à garder sa cage inviolée, ce qu’il n’a réussi qu’une seule fois sur ses six derniers matchs. Un score de 2-1 en faveur du PSG avec une cote folle à 7,20 est un coup à tenter !

But de Loïs Openda (cote à 4,70)

Le PSG devra surveiller en premier lieu Loïs Openda. L’attaquant belge marche sur l’eau en ce moment. Meilleur buteur de son équipe en championnat (15 réalisations), il en est surtout à 6 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. Pour sa première saison en France et après des premiers mois d’adaptation, il semble cette fois avoir trouvé la bonne carburation. En brillant au Parc des Princes samedi, il frapperait à nouveau les esprits, ce qui est loin d’être impossible face à une défense parisienne vacillante et plombée par les blessures.

