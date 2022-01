L'OGC Nice dément des problèmes de santé pour Mario Lemina

Après la conférence de presse de Christophe Galtier avant le déplacement à Metz, le directeur du football Julien Fournier s'est exprimé sur le retour prématuré de son milieu de terrain Mario Lemina après un bref passage au Cameroun dans le groupe du Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le dirigeant azuréen dément des problèmes de santé (lésions cardiaques) et avait été mis à l'écart par Patrice Neveu avec son coéquipier en sélection Pierre-Emerick Aubameyang du rassemblement des Panthères, qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition.

«Mario va bien, très bien. Il s’entraîne normalement. On a eu connaissance des rapports médicaux qui avaient été établis à la CAN. Sa fédération a pris la décision de le renvoyer dans son club. On a procédé à des examens, ici à Nice, sous couvert des experts médicaux de la Ligue. Tous les examens se révèlent positifs. Mario est en parfaite santé. C’est une très bonne nouvelle», a-t-il affirmé au média officiel du club, démentant tout problème de santé. L'ancien Marseillais pourra donc jouer à Saint-Symphorien et aider le Gym à conforter sa deuxième place au classement.