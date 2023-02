Chelsea : l’avenir de N’Golo Kanté est presque scellé

Et revoilà N’Golo Kanté. Disparu des radars ces derniers mois, le champion du monde 2018 souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers l’ayant tenu éloigné des terrains pendant de longs mois. C’est simple, le milieu de terrain de 31 ans n’a disputé que deux petits matchs cette saison avec Chelsea. C’était en début de saison, lors des deux premières journées de Premier League, contre Everton puis Tottenham.

L’international français (53 sélections, 2 buts) entrevoit toutefois enfin le bout du tunnel en ce début d’année 2023. N’Golo Kanté a effectué son retour à l’entraînement. S’il a repris de manière individuelle ce mardi, dans un premier temps, il ne devrait plus tarder à retrouver le groupe de Graham Potter. Son grand retour à la compétition est d’ailleurs attendu pour le mois de mars avec les Blues.

Kanté plus proche que jamais de prolonger à Chelsea

En attendant, les questions autour de son avenir continuent de faire du bruit au Royaume de Sa Majesté, puisqu’il arrive en fin de contrat en juin 2023. Eh bien bonne nouvelle pour les supporters de Chelsea, The Telegraph annonce à ce sujet que N’Golo Kanté est tout proche de signer une prolongation avec les champions d’Europe 2021. Annoncé au FC Barcelone ou encore au PSG ces dernières semaines, le Français a toujours manifesté son envie de rester à Londres et de prolonger l’aventure.

Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, Chelsea avait soumis une belle offre jusqu’en juin 2026 à son n°7 pour le garder, avec un salaire de base quasiment identique à l’actuel, en plus de différentes primes liées à son nombre d’apparitions notamment. Mais la tendance semble donc être plus que jamais positive pour que Kanté reste du côté de Stamford Bridge au-delà de cet été. Voilà une double bonne nouvelle pour les Blues, en plus du retour imminent de l’ancien joueur de Leicester.