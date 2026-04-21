Liverpool pousserait pour remplacer Mohamed Salah par un flop du PSG !

À bientôt 34 ans et après neuf ans passés à Liverpool, Mohamed Salah va tirer sa révérence. Les Reds vont tourner une énorme page de leur histoire récente et veulent désormais trouver le successeur idoine. Depuis plusieurs jours, quelques noms ont déjà été évoqués. Il y a eu Iliman Ndiaye (Everton), Takefusa Kubo (Real Sociedad) ou encore Yankuba Minteh (Brighton). Depuis, la pépite ivoirienne du RB Leipzig, Yan Diomandé, semble être le nouveau nom à la mode du côté d’Anfield. Également pisté par le Paris Saint-Germain, l’ancien pensionnaire de Leganés arrivé en Allemagne l’été dernier en échange de 20 M€ sera sans doute synonyme de jackpot puisque sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 75 M€.

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Après avoir dépensé près de 500 M€ pour se renforcer en 2025, Liverpool est capable de payer le prix fort, même si Arne Slot a déjà fait savoir que le club anglais devra vendre s’il veut sortir son chéquier. «Nous devons vendre pour acheter. Nous perdons certains joueurs en fin de contrat. C’est un défi de taille cet été, mais le club a démontré que ce modèle fonctionne. Comme je l’ai dit à maintes reprises, l’avenir s’annonce très prometteur, surtout si nous parvenons à recruter des joueurs après le départ de bons éléments cet été», avait déclaré le coach batave au sortir de l’élimination face au PSG en Ligue des Champions. Aujourd’hui, une nouvelle piste aurait été ouverte par les Reds.

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La Juventus en état d’alerte

Selon La Gazzetta dello Sport, il s’agit de Randal Kolo Muani (27 ans). Prêté à Tottenham cette saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne sera vraisemblablement pas acheté définitivement par les Spurs (5 buts, 4 passes décisives en 36 matches, toutes compétitions confondues). Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, l’international tricolore (32 sélections, 9 réalisations) fait partie des indésirables dont la direction francilienne aimerait se séparer. Recruté pour 90 M€ (bonus compris), RKM ne vaudrait plus qu’une trentaine de millions d’euros. Une option plus accessible pour Liverpool, même si le joueur perçoit un salaire très confortable à Paris (7 M€).

Si le nom de Kolo Muani peut surprendre au moment d’évoquer la succession de Salah, une chose est sûre : cette information a mis la Juventus en état d’alerte. La Vieille Dame ne cache plus son envie de faire revenir le Français dans le Piémont après son passage réussi lors de la saison 2024-2025 (10 buts, 3 passes décisives en 22 matches). Conscient qu’il ne pourra pas récupérer sa mise de départ en cas de revente, le PSG ne boudera pas son plaisir en voyant un tel courtisan défier la Juve. Reste que les Bianconeri s’étaient brouillés avec Nasser al-Khelaïfi durant le mercato 2025 lorsque les deux clubs négociaient un nouveau prêt… Affaire à suivre.