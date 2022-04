LOSC : la réponse cinglante d'Hatem Ben Arfa à Jocelyn Gourvennec

La suite après cette publicité

La réponse d'Hatem Ben Arfa n'a pas tardé. Écarté de l'entraînement après ses propos tenus dans le vestiaire contre Jocelyn Gourvennec la semaine passée suite au nul du LOSC contre Bordeaux (0-0), le milieu offensif s'est attiré les foudres de son coach en conférence de presse. «Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu», a-t-il notamment déclaré ce vendredi.

Ce dernier a même confié qu'une procédure du club était en cours. Depuis, Ben Arfa a pris la parole sur les réseaux sociaux, postant cette story sur son compte Instagram avec ce message. «Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. Allez le LOSC. On ne joue pas la relégation.» Le joueur de 34 ans a décidé de ne pas arranger son cas.