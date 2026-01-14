Bayeux-OM : la stat humiliante pour le club des Mbappé

Hier soir, l’Olympique de Marseille n’a eu aucune pitié pour le petit poucet de la Coupe de France. Opposé à Bayeux au stade Michel d’Ornano à Caen, le club phocéen s’est très facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition en s’imposant 9-0.

Neuf buts marseillais qui ont permis aux… supporters caennais de chambrer leur club. En effet, l’OM a marqué plus de buts à d’Ornano en une soirée que le Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison 2025/2026. La formation normande a disputé 8 matches de National à domicile (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite) et n’a marqué que 7 fois…