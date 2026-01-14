Menu Rechercher
Commenter 45
Coupe de France

Bayeux-OM : la stat humiliante pour le club des Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les Marseillais fêtent le but de Greenwood face à Bayeux @Maxppp
Bayeux 0-9 Marseille

Hier soir, l’Olympique de Marseille n’a eu aucune pitié pour le petit poucet de la Coupe de France. Opposé à Bayeux au stade Michel d’Ornano à Caen, le club phocéen s’est très facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition en s’imposant 9-0.

La suite après cette publicité
We Are Malherbe
L’@OM_Officiel a marqué plus de buts que le SM Caen cette saison à d’Ornano #OptaWAM
Voir sur X

Neuf buts marseillais qui ont permis aux… supporters caennais de chambrer leur club. En effet, l’OM a marqué plus de buts à d’Ornano en une soirée que le Stade Malherbe de Caen depuis le début de la saison 2025/2026. La formation normande a disputé 8 matches de National à domicile (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite) et n’a marqué que 7 fois…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (45)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Caen

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Caen Logo Caen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier