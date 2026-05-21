La FIFA songe très sérieusement à une Coupe du Monde à 64 nations !

Cet été, on assistera à la première - et peut-être dernière - Coupe du Monde à 48 équipes. La FIFA ne va pas rétropédaler et revenir sur le format original de 32 nations, mais pourrait justement élargir le panel de participants dès ce Mondial 2030. Une idée qui avait déjà fuité dans la presse il y a quelques mois, et qui a visiblement repris de l’ampleur ces dernières heures.

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Effectivement, le quotidien AS explique que ce débat est revenu sur la table en interne à la FIFA ces derniers jours. Une mesure qui pourrait être appliquée dès le Mondial 2030, co-organisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, auquel 64 nations pourraient donc prendre part. Une initiative dont la CONMEBOL - la confédération sud-américaine - est à l’origine, et qui a trouvé de nombreux partisans au sein de la FIFA.

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Une fête mondiale

D’autres confédérations auraient aussi soutenu cette initiative lors de récentes réunions. Infantino souhaite ouvrir les portes de la compétition au plus grand nombre possible, défendant des idéaux de pluralité et d’égalité, permettant à tout le monde de participer au tournoi le plus prestigieux de la planète. La présence d’équipes comme la Jordanie ou le Cap Vert lors de ce Mondial à venir plaît beaucoup au sein de la FIFA et on veut inviter encore plus de participants à la fête.

Les discussions sérieuses pour l’organisation du Mondial 2030 démarreront après la finale de l’édition à venir, et ce sujet sera donc encore abordé, aux côtés d’autres thèmes, comme le choix des stades espagnols, portugais et marocains. AS précise que ce qui était autrefois « considéré comme une folie » pourrait bien devenir une réalité, même si on imagine qu’il y aura aussi des opposants, qui baseront leur argumentaire sur une baisse conséquente du niveau du tournoi avec une telle participation de petits pays. Affaire à suivre…