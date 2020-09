Le début de saison totalement flou du PSG

Deux semaines et demi. C'est le temps qu'aura duré l'intersaison du Paris Saint-Germain en 2020. Dix-huit jours après sa finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, le club de la capitale entame la saison 2020-2021 de Ligue 1 avec un déplacement à Lens. Un début de saison marqué par plusieurs polémiques, avec le report contestable de cette journée de Ligue 1 et les tests positifs de joueurs parisiens (Neymar, Navas, Di Maria, Paredes, Icardi, Marquinhos, Mbappé) qui sont donc forfaits pour le match contre Lens.

La suite après cette publicité

Leonardo est parti déminer le terrain sur ces sujets dimanche soir lors de l'émission Canal Football Club, mais il ne pourra pas nier que le PSG démarre sa saison en étant dans le flou. Cela ne le changera pas vraiment si l'on repense au chaos de la saison passée, avec la volonté de départ de Neymar et les premières déclarations fracassantes alors effectuées par un Leonardo à peine revenu dans le costume de directeur sportif. Toujours est-il que le PSG entame cette saison 2020-2021 amputé de sept joueurs importants, avec plusieurs internationaux ayant un ou deux matches dans les jambes.

Si l'on ne compte pas les plus jeunes éléments qui vont régulièrement compléter le groupe, comme Kalimuendo, Mbe Soh ou Kays Ruiz, l'entraîneur Thomas Tuchel ne peut s'appuyer que sur 17 joueurs confirmés pour la première sortie en L1. Avec des états de forme disparate. En 2018, il avait récupéré un groupe avec certains internationaux éreintés par le Mondial, en 2019, il était pollué par le dossier Neymar, et voilà qu'en 2020, l'épidémie de coronavirus vient lui compliquer la tache après ce qui reste comme la meilleure saison de l'histoire du club.

Quelle équipe face à Lens ?

L'équipe qui sera alignée contre Lens promet d'être expérimentale, et ressemblera plus à un onze digne d'un match de pré-saison. Sergio Rico ne sera pas qualifié, laissant à Tuchel le choix entre Marcin Bulka et Garissone Innocent. En défense, pas de Marquinhos, plus de Thiago Silva, mais ce n'est pas le secteur le plus touché puisque Kehrer et Diallo peuvent accompagner Kimpembe, alors que Dagba et Bernat occuperont les ailes. Au milieu, Herrera, Gueye et Verratti sont disponibles, tout comme Draxler et Sarabia un cran plus haut. C'est ensuite là que cela se corse, puisque sans Icardi, Mbappé ou Neymar, Tuchel n'aura que le jeune Kalimuendo à disposition, ou... le revenant Jesé, dont on doute qu'il fasse partie des plans.

Bien sûr, Thomas Tuchel aura à disposition des joueurs supérieurs à ceux de Lens, mais il ne pourra compter sur aucune recrue. Aucune arrivée n'est sur les rails et Leonardo a confirmé, qu'à l'instar de nombreux clubs européens, il faudra vendre des joueurs d'ici la fermeture du mercato le 5 octobre prochain. Voilà donc le PSG lancé dans un tunnel de 4 matches (Lens le 10, OM le 13, Metz le 16 et Nice le 20) en seulement 11 jours pour débuter la saison, bien loin du rythme habituel (généralement 4 journées de L1 espacées d'une semaine, avant la trêve internationale de fin août). De quoi mettre un peu de suspens sur le déroulé de la saison ?