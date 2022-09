EdF : Ousmane Dembélé veut jouer avec Mbappé

La suite après cette publicité

L'Équipe de France retrouve l'Autriche demain en Ligue des Nations (match à suivre en direct live sur notre site) pour un match décisif. Si les Bleus se font battre par les hommes de Ralf Rangnick, ça sera la relégation en Ligue B. Pour éviter cela, Didier Deschamps peut compter sur le retour en forme d'Ousmane Dembélé, de nouveau disponible après ses nombreuses blessures. L'ailier du Barça compte bien rattraper le temps perdu et souhaite jouer davantage avec Kylian Mbappé, dont le tandem a souvent bien fonctionné.

«J’aimerais bien qu’on joue un peu plus ensemble. Sur le terrain, on s’entend très très bien. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. On a joué quoi, 4-5 matchs lui et moi ensemble? Et ça s’est très bien passé. Je me rappelle contre l’Angleterre (en 2017) ou contre l’Italie avant le Mondial. Moi, je veux tout faire pour travailler, pour être dans le onze», prévient l'ancien Rennais sur les ondes de RMC ce mercredi. Depuis sa première convocation en 2016, Dembélé cumule seulement 27 sélections pour 4 buts.