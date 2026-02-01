Liverpool est en pole position pour Jérémy Jacquet

Cet hiver, Jérémy Jacquet se retrouve au centre de toutes les attentions. Le jeune défenseur central du Stade Rennais, solide et déjà incontournable, voit son nom circuler dans plusieurs grands clubs européens. Comme précédemment mentionné sur le site, Chelsea aurait formulé une offre d’au moins 50 millions d’euros pour s’attacher ses services, avec l’idée de le laisser en prêt à Rennes jusqu’à la fin de la saison. Mais si Rennes n’est pas initialement vendeur, le club breton pourrait revoir sa position pour atteindre un record historique : vendre Jacquet pour 70 millions d’euros, dépassant ainsi le transfert de Jérémy Doku à Manchester City (60 millions d’euros). De son côté, le joueur avait déjà d’accord avec Chelsea, où il pourrait rapidement devenir un titulaire incontournable.

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet impressionne par sa maturité et sa solidité défensive, et cela ne laisse pas les clubs indifférents. Outre Chelsea, plusieurs formations européennes ont suivi de près son évolution, conscientes qu’il pourrait devenir l’un des piliers de l’équipe nationale française à l’avenir. Habib Beye a récemment souligné l’importance du joueur pour les ambitions du club cette saison : « aujourd’hui, Jérémy est un joueur très important pour nos objectifs, et si on venait à le laisser partir, il faudrait revoir nos objectifs à la baisse. (…) Mais pour moi, c’est un non-sujet aujourd’hui. » Malgré ces déclarations, les offres importantes continuent d’affluer, témoignant de la forte cote du jeune talent.

Les Reds vont griller tout le monde

Une nouvelle évolution dans ce dossier déjà brûlant a eu lieu ce dimanche soir. Selon nos informations, Liverpool serait désormais entré dans la course pour Jacquet. Nous pouvons vous confirmer que les Reds sont devenus rapidement un concurrent sérieux pour Chelsea, déjà en négociations avancées. Le club anglais chercherait à renforcer sa défense avec un profil jeune et prometteur, capable de s’intégrer immédiatement dans l’équipe d’Arne Slot, tout en préparant l’avenir. Cette annonce change la donne et met Rennes dans une position stratégique, capable de tirer avantage de l’intérêt croissant pour maximiser le montant du transfert.

De plus, d’après nos indiscrétions, Liverpool, aujourd’hui largement en pole position, ne devrait pas se contenter d’un simple suivi et envisage ainsi une réelle et importante offensive rapide pour sécuriser le transfert avant Chelsea. Avec des moyens financiers conséquents et la perspective d’offrir à Jacquet un rôle majeur, les Reds semblent déterminés à ne pas laisser passer l’opportunité. Si les pensionnaires d’Anfield venaient à formuler une offre attractive, Rennes pourrait alors se retrouver dans l’obligation de trancher entre la stabilité de son effectif actuel et l’opportunité financière de réaliser la plus grosse vente de son histoire. Les dernières heures du mercato s’annoncent donc décisives pour Jacquet, dont l’avenir pourrait basculer demain soir.