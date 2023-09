Jérôme Rothen dézingue les supporters de l’OM

Rien ne va plus à l’OM. Au sortir d’un nul soporifique face à Toulouse en Ligue 1 (0-0) et d’une discussion houleuse entre les supporters phocéens et leur direction ce lundi, Marcelino et Pablo Longoria seraient en train de considérer très sérieusement leur avenir sur la Canebière d’après plusieurs sources différentes. Et face à ce capharnaüm, les réactions fusent de tous les côtés.

Ce mardi, c’est Jérôme Rothen qui, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, a fustigé l’attitude des supporters marseillais : «J’hallucine. Je trouve ça incroyable. (…) Les supporters, à travers leur crise, sont en train de nous dire qu’ils ont vu cinq purges en cinq matchs. Pour moi, tu joues contre ton club. Mettre des accusations fortes sur Longoria, Marcelino ou les joueurs au bout de cinq matchs, je trouve ça grave. Un supporter doit rester à sa place dans ce genre de situation.» Une déclaration acide qui ne devrait pas plaire à ces derniers…