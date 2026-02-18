Qui est le Qarabağ FK, le petit Poucet de la Ligue des Champions ?

L’an dernier, la Ligue des Champions a mis en évidence un petit Poucet avec le Stade Brestois 29 qui avait surpris son monde pour atteindre les barrages de la compétition après un parcours rondement mené. Cette saison, les surprises ont été nombreuses. On peut penser aux Norvégiens de Bodo/Glimt qui ont su se qualifier pour les barrages avec une 23e place pour leur première participation. Néanmoins, les demi-finalistes de la Ligue Europa restent sur de belles saisons dans les compétitions européennes. Autre qualifié inattendu du top 24 avec sa 22e position, Qarabağ n’avait jamais réalisé de grandes choses en Europe. Qualifié une seule fois pour la Ligue des Champions, lors de l’exercice 2017/2018 (4e de sa poule), le club azerbaïdjanais n’avait atteint que trois fois les tours préliminaires d’une compétition européenne. Barragiste en Ligue Europa Conference en 2022 et 2023, Qarabağ avait atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa 2024. Si cela montre un certain progrès au cours des dernières années, l’équilibre était fragile à l’image d’une catastrophique 36e place sur 36, juste derrière Nice lors de la Ligue Europa 2025.

Engagé dans cette édition de la Ligue des Champions 2026, Qarabağ a fait son chemin sans faire de bruits. Qualifié lors des tours préliminaires, le club d’Agdam a eu un parcours assez aisé jusqu’à la phase de poules avec les Irlandais de Shelbourne (3-0/1-0) et les Macédoniens de Shkëndija (1-0/5-1). Plus équilibré, le duel contre les Hongrois du Ferencvaros s’est terminé sur un court succès (3-1/2-3). Voir Qarabağ se qualifier pour la Ligue des Champions était une bonne performance, mais voir le club avec 10 points en 8 matches ce n’était pas gagné. Et cela débutait mal avec deux buts concédés en 16 minutes contre Benfica lors du premier match de la saison. Mais Qarabağ a su renverser la tendance pour s’imposer 3-2, mené par Camilo Duran, homme fort du club azerbaïdjanais dans la compétition. Le Colombien, qui a marqué 4 buts en 8 matches, a multiplié les belles prestations contre Copenhague (2-0), Chelsea (2-2) et l’Eintracht Francfort (3-2) pour s’assurer sa qualification. La première de l’histoire du club pour les tours éliminatoires de la Ligue des Champions.

Un coach historique et un Français dans l’équipe

Emmené depuis 2008 par son magicien Gurban Gurbanov vainqueur de 11 titres nationaux en tant qu’entraîneur (3 en tant que joueur) et 6 Coupes d’Azerbaïdjan (2 en tant que joueur), le club s’est construit une identité forte. Avec un style de jeu s’inspirant du tiki-taka, le club se veut offensif. Même lorsque l’adversaire est plus fort, cette équipe n’hésite pas à relancer proprement de l’arrière pour construire même si son jeu est plus vertical sur le plan européen que national. Offensive, cette équipe n’a d’ailleurs pas manqué de se montrer sur ce plan avec 13 buts, soit la 17e attaque de la compétition. A contrario, cette équipe a pris des buts (21) et seul le Kaïrat Almaty, bon dernier de la compétition fait pire (22 buts concédés). Capable d’attirer avec de bons salaires, Qarabağ n’est néanmoins pas un club ultra-riche au niveau européen. Seulement trois de ses transferts atteignent le million d’euros dans toute son histoire. Pour s’élever au niveau européen et poursuivre sur le plan national, Qarabağ a souvent dû jouer malin pour constituer son équipe.

Disposant dans ses rangs quelques locaux comme Bahlul Mustafazada, Elvin Cafarquliyev, Musa Qurbanly ou encore Toral Bayramov, Qarabağ n’hésite pas à prospecter au Portugal en première et deuxième division, en Turquie, en Pologne ou encore en Bulgarie. Sensation de la saison, Camilo Duran a coûté 200 000 euros et évoluait en deuxième division portugaise à Portimonense. Seul Français de l’équipe, Abdellah Zoubir (34 ans) en est l’un des cadres. L’ancien Lensois arrivé de Ligue 2 à l’été 2018 est devenu une légende du club azéri et réalise encore une grosse saison (7 buts et 8 passes décisives en 34 matches).

Ce dernier rêvait d’ailleurs grand il y a quelques mois, juste avant le début de la compétition dans un entretien pour L’Équipe : « on va recevoir Chelsea et jouer à Anfield, c’est incroyable ! On ne sera évidemment pas favoris, mais on va essayer de gratter un maximum de points.» Le rêve se poursuit ce mercredi et mardi prochain contre Newcastle. Déterminé à réaliser un nouvel exploit, Qarabağ se tient prêt à l’image de son coach : «nous voulons jouer un match courageux et intelligent sur notre terrain. Nos adversaires ont l’avantage sur nous à plusieurs égards, mais je crois que mes joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes. C’est un match qui nous permettra d’acquérir beaucoup d’expérience. C’est la première fois dans l’histoire du football azerbaïdjanais que nous disputerons les barrages de la Ligue des champions. D’autant plus que nous allons affronter un club aussi prestigieux que Newcastle United. C’est une équipe qui évolue dans le meilleur championnat du monde.»

