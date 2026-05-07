Real Madrid : Federico Valverde a tout fait pour faire exploser Aurélien Tchouameni

C’est la triste information de cet après-midi. Non content de devoir déjà gérer une actualité pas franchement réjouissante, le Real Madrid a vu le conflit entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni dégénérer. Hier, les deux hommes ont eu une grosse altercation avant d’être séparés. Ce jeudi, ils ont remis ça et les derniers échos en provenance de Madrid ont fait état d’une vilaine blessure à la tête pour Valverde nécessitant la pose de points de suture à l’hôpital. RMC Sport a même précisé que l’Uruguayen a perdu connaissance.

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Depuis, AS a donné davantage de détails pour expliquer comment les deux joueurs ont pu en arriver là. Le quotidien madrilène confirme que Valverde a refusé de serrer la main de Tchouameni, ce qui a tendu le début de l’entraînement. Le numéro 8 merengue ne s’est pas arrêté là puisqu’il n’a pas lâché le Français d’une semelle. En clair, avant de rejoindre le terrain d’entraînement, Valverde a accusé l’ancien Bordelais d’avoir fait fuiter dans les médias leur altercation d’hier, ce qu’a nié Tchouameni. Le milieu tricolore a même insisté sur le fait de ne pas être en contact avec la presse.

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Valverde a poussé Tchouameni à bout

Une explication qui n’a visiblement pas convaincu Valverde qui a poursuivi son pressing sur Tchouameni sur la pelouse de Valdebebas. «Pendant que l’équipe s’entraînait, Valverde continuait de mettre la pression sur Tchouameni en lui demandant qui avait divulgué l’information. Et pendant ce temps, comme on le souligne avec insistance à Valdebebas, Arbeloa n’est pas intervenu », écrit AS. Certains ne manqueront pas de s’étonner de l’absence de réaction du coach merengue. D’autant que les deux joueurs ont continué à s’insulter devant des coéquipiers mal à l’aise. À la fin de l’entraînement, Tchouameni aurait alors tenté de parler avec son capitaine, afin de faire redescendre la tension. Mais Valverde avait visiblement envie d’en découdre. Mal lui a pris.

«Une fois arrivés dans les vestiaires, Valverde a continué, continué et continué. Des sources proches de la situation le qualifient d’« incessant ». Tchouameni a alors mis le holà et lui a parlé, apparemment, de manière calme. Il lui a demandé d’arrêter, qu’il fallait en finir une bonne fois pour toutes avec le climat d’hostilité qui régnait. Mais Valverde n’a pas arrêté. Loin de là. Certains joueurs sont intervenus pour servir de médiateurs, pour plaider en faveur d’un arrêt immédiat des accusations. En vain. Et c’est alors que Tchouameni en a eu assez. AS a pu confirmer qu’il a alors asséné un violent coup de poing à Valverde. Un coup qui l’a frappé de plein fouet à la tête et l’a fait tomber au sol. C’est à ce moment-là qu’il s’est cogné et s’est ouvert une plaie. Une blessure qui n’a pas été causée directement par le coup de Tchouameni, mais par les conséquences de sa chute», conclut le journal. C’est donc à ce moment que Valverde aurait perdu connaissance avant d’être emmené à l’hôpital.