Dans l’obligation absolue de se racheter après sa triste défaite en amical face au Japon (3-2) - malgré un doublé génial de Vinícius Júnior - le Brésil abordait ce nouveau test face à Singapour dans un contexte particulier. Privée de Raphinha, exclu face au Japon, mais aussi de son sélectionneur Carlo Ancelotti, la Seleção misait sur une armada offensive particulièrement séduisante avec un trio composé de Vinícius, Endrick et Estêvão, soutenu par Rayan. Les Auriverde n’ont d’ailleurs pas tardé à ouvrir le score. Quelques instants seulement après un raté à bout portant d’Estêvão qui a buté sur le poteau, "Vini" a débloqué la situation dès la 9e minute de jeu. Lancé sur des bases élevées, l’attaquant madrilène n’a ensuite eu besoin que de six minutes supplémentaires pour s’offrir un doublé (15e), parfaitement servi sur un plateau par un Endrick très altruiste, puis même un triplé à la 21e (0-3).

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Dans la foulée, Endrick s’est à son tour mué en buteur en trompant le portier adverse d’une superbe frappe lointaine pour corser l’addition (0-4). Un succès bonifié par la suite par le jeune Estêvão (0-5), qui s’était vu refuser un but de justesse en fin de première période. Après de multiples changements opérés par le staff, marqués notamment par les sorties de Vinícius Jr et de Bruno Guimarães, l’entrant Allan s’est immédiatement illustré. Le joueur de Manchester City a en effet fait étalage de sa vision du jeu en délivrant une passe décisive pour Rayan, avant même d’être décisif encore à la 74e sur le but contre son camp de Suhaimi, alourdissant le score à la 65e minute et scellant un peu plus la supériorité éclatante de la Seleção (0-7).