OM-Stade Rennais : les compositions officielles !

Suite de la 6e journée de Ligue 1 au stade Orange-Vélodrome, où l'Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais (à suivre en direct commenté sur FM à 17h) ! Toujours invaincus et avec un match à rejouer contre Nice, les Olympiens ont le vent en poupe et l'occasion, en cas de succès, de devenir dauphin du PSG. En face, les Rennais restent eux sur deux défaites en championnat, mais ont fait match nul face à Tottenham (2-2) pour leur entrée en Ligue Europa Conférence, ce jeudi.

Pour ce match, Jorge Sampaoli s'appuie sur un 3-4-3. Le technicien argentin récupère Dimitri Payet, qui démarre. Pau Lopez relègue une nouvelle fois Steve Mandanda sur le banc, protégé par Luan, Saliba et Balerdi. Lirola, Guendouzi, Gueye et De la Fuente forment la ligne du milieu, alors que Under et Payet entourent le jeune Dieng. Côté Rennes, Bruno Genesio opte pour un 4-1-4-1, et réintègre Alfred Gomis dans le but. Sur la gauche de la défense, Truffert est remplacé par Meling. Au milieu, le jeune Lesley Ugochukwu, 17 ans, est titularisé.

Les compositions officielles :

Marseille : Pau Lopez - Balerdi, Saliba, Luan Peres - Lirola, Guendouzi, Gueye, De la Fuente - Under, Dieng, Payet

Rennes : Gomis - Traoré, Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Tait - Laborde, Guirassy