Le Real Madrid peut jouer un très vilain tour à l’OL pour Endrick !

C’est assurément l’un des gros coups du mercato hivernal. Recruté avant les fêtes de fin d’année par l’OL, Endrick va rester six mois en prêt entre Rhône et Saône. Un recrutement majuscule pour les Gones qui mettent la main sur l’un des plus grands espoirs du football mondial à son poste. Malgré les services honorables de Martin Satriano à la pointe de l’attaque, les Rhodaniens vont connaître un upgrade assez conséquent à ce poste qui n’avait jamais été comblé suite au départ de Georges Mikautadze en toute fin de mercato estival.

Et déjà, lors de son premier match, Endrick a impressionné tout le monde. Arrivé il y a 15 jours après une demi-saison sans jouer, l’attaquant de 19 ans était titularisé face au LOSC en 16es de finale de Coupe de France. Dans tous les bons coups de son équipe, le joueur formé à Palmeiras a fait vivre un calvaire aux Dogues et a été récompensé par son premier but sous ses nouvelles couleurs. Des débuts qui ont suscité l’enflammade chez les supporters lyonnais et l’admiration à Madrid où les exploits de la pépite brésilienne sont scrutés de très près. Peut-être même d’un peu trop près à en croire la presse ibérique.

Endrick peut retourner au Real Madrid jusqu’au 20 janvier mais…

En effet, suite à l’éviction surprise de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, les jeux sont probablement relancés pour Endrick qui n’avait zéro perspective de jeu sous les ordres du coach espagnol. Ainsi, DAZN Espana explique ce mardi que la Maison Blanche dispose d’une clause de retour incluse dans le prêt. Une subtilité qui pourrait permettre à Endrick de retourner au Real Madrid d’ici au 20 janvier, fin de l’existence de cette clause.

Pourtant, à en croire la presse espagnole, les chances de voir cette clause être activée sont fines. Très heureux de ses débuts à Lyon, le Real Madrid n’entend pas casser le prêt de sa pépite de 19 ans. De son côté, Endrick se sent déjà très bien à Lyon et souhaite aller bout de son prêt. Reste à savoir si un discours béton d’Alvaro Arbeloa et des blessures au Real Madrid dans la semaine pourraient changer la donne. En tout cas, le Real Madrid peut se permettre ce retour inattendu pendant les 7 prochains jours.