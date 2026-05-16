Heart of Midlothian perd le titre de champion d’Écosse à la dernière journée, le Celtic sacré pour la 56e fois

Le football écossais a frôlé un séisme historique. Leader du championnat depuis la 6e journée, Heart of Midlothian a perdu le titre à la 88e minute de la dernière journée de championnat. Le club d’Édimbourg affrontait le Celtic Glasgow dans ce qui s’apparentait à une finale pour le titre, et n’avait besoin que d’un seul point pour valider son premier sacre depuis 1960.

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Après avoir mené au score (0-1, 43e), les joueurs de Derek McInnes ont vite concédé l’égalisation d’Engels (45+3e). La bascule a eu lieu à la 88e minute quand l’international japonais Maeda a permis à son équipe de prendre l’avantage (88e, 2-1). Callum Osmand a, lui, assuré au Celtic le 56e sacre de son histoire dans les arrêts de jeu (90+8e). À noter que le titre de champion d’Ecosse n’a plus jamais quitté Glasgow depuis 1985, le Celtic et les Rangers ayant tout raflé depuis 41 ans. Pour Heart of Midlothian, cette défaite sonne comme l’une des plus grandes désillusions de son histoire.