PSG : le message de bienvenue de Kylian Mbappé à Lionel Messi

Depuis l'officialisation du transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'avait pas encore réagi. Un silence qui pouvait en interroger plus d'un. Mais ce jeudi après-midi, le champion du Monde 2018 a publié un message sur ses réseaux sociaux, quelques heures après avoir vu l'Argentin débarquer au Camp des Loges.

«Bienvenue à Paris, Léo,» a écrit le natif de Bondy accompagné de photos à en salle d'entraînement. Et dans sa story Instagram, le numéro 7 parisien a reposté ce message avec un mot en plus : «légende». Le joueur de 22 ans, qui n'a toujours pas prolongé avec le Paris SG à un an de la fin de son contrat, est donc ravi de l'arrivée de l'ancien capitaine du Barça.