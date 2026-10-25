L’OL annonce une absence de 4 mois pour Pavel Šulc !

Gros coup dur pour l’Olympique Lyonnais. Blessé cette semaine à l’entraînement, avant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Šulc (25 ans) souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Le milieu de terrain international tchèque, qui s’est rapidement imposé comme un élément important de l’effectif lyonnais, devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Son indisponibilité est estimée à environ quatre mois.

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Blessé cette semaine lors d’un entraînement avant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Il sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ 4 mois. On est avec toi Pavel ❤️💙 🗞 https://t.co/yfWVOvoIzm https://t.co/DlAKI9gxkT — Olympique Lyonnais (@OL) October 25, 2026

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Cette longue absence représente un véritable coup d’arrêt pour le joueur, qui ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs mois. Dans un communiqué, l’OL a apporté tout son soutien à Pavel Šulc et assuré qu’il l’accompagnerait tout au long de sa convalescence afin de lui permettre de revenir dans les meilleures conditions. Le club rhodanien devra désormais composer sans l’un de ses milieux de terrain pendant une période importante de la saison.