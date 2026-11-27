À seulement 20 ans, Yan Diomandé fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant son véritable âge. L’international ivoirien est régulièrement la cible de moqueries sur les réseaux sociaux, où certains internautes remettent en question son âge officiel. Visiblement lassé de ces accusations répétées, l’ailier a décidé de sortir du silence avec un message particulièrement ferme, laissant entendre que certains de ses détracteurs pourraient prochainement avoir à répondre de leurs propos.

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« Internet vous permet de dire tout ce que vous voulez derrière un écran à des personnes auxquelles vous n’auriez jamais eu le courage de dire quoi que ce soit en face. Mais n’oubliez pas que les mots ont des conséquences et que le monde virtuel ne vous dispense pas de vos responsabilités. En ce mois de décembre, beaucoup de personnes vont comprendre que tout ne reste pas impuni et que chacun devra assumer la responsabilité de ses actes. Les masques vont tomber », a ainsi lâché Yan Diomandé, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Le message est passé.