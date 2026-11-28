En janvier 2021, l’OM envoyait son minot Marley Aké à la Juventus contre Franco Tongya, dans un échange de joueurs valorisés à près de 8 millions d’euros chacun. Une opération assez improbable à l’époque, qui avait beaucoup fait parler tant les deux joueurs étaient encore loin d’avoir fait leurs preuves au plus haut niveau. Et cinq ans plus tard, le bilan de ce drôle de chassé-croisé n’est pas franchement glorieux. Mais alors que Franco Tongya a rapidement disparu des radars marseillais, Marley Aké refait parler de lui. À 25 ans, l’ancien ailier olympien s’éclate désormais en Belgique, sous les couleurs de Zulte Waregem, où il a retrouvé une place importante et surtout une régularité qui lui avait longtemps fait défaut. Une trajectoire assez inattendue pour celui qui avait fait ses premiers pas professionnels sous les ordres d’André Villas-Boas à Marseille, avant de prendre la direction de Turin.

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Car son passage à la Juventus n’aura finalement jamais ressemblé à ce qu’il espérait. Malgré quelques apparitions avec l’équipe première (6 matches au total), le Français a surtout évolué avec la réserve turinoise, sans parvenir à convaincre les dirigeants de lui offrir une véritable place dans l’effectif professionnel. La suite n’a pas été beaucoup plus convaincante. Prêté à Dijon, puis à l’Udinese, Aké n’a jamais réussi à s’imposer durablement, enchaînant les expériences sans véritablement trouver de continuité. Il faut attendre janvier 2024 et son arrivée à Yverdon Sport, en Suisse, pour le voir regagner en confiance. Dans un championnat moins exposé, le natif de Béziers recommence à jouer régulièrement, à retrouver ses sensations et à faire parler ses qualités. Un passage qui lui permet surtout de relancer sa carrière, alors que son aventure italienne semblait l’avoir envoyé dans une impasse, comme beaucoup de jeunes talents français.

Zulte Waregem a trouvé son bonheur avec Marley Aké

À l’été 2025, Zulte Waregem décide de tenter le coup en récupérant Marley Aké en prêt. Et le pari va rapidement s’avérer payant. En Belgique, l’ancien Marseillais retrouve un environnement qui lui convient et surtout un entraîneur, Michael Beale, qui lui accorde sa confiance. Passé notamment par les structures de formation de Chelsea et de Liverpool, le technicien britannique parvient à exploiter les qualités de l’ailier français, qui retrouve de l’influence dans le jeu et devient progressivement un élément important de son équipe. Sa première saison convainc même les dirigeants belges de passer à l’action. Le 1er avril 2026, Zulte Waregem annonce avoir levé son option d’achat auprès d’Yverdon Sport et lui offre un contrat jusqu’en juin 2028.

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Une décision qui témoigne de la satisfaction du club, bien décidé à conserver un joueur qui avait retrouvé de la valeur après plusieurs saisons compliquées. «Je me mets 8 sur 10 pour cette première saison en Belgique», expliquait le principal intéressé l’été dernier. Et cette saison, Marley Aké continue sur sa lancée. En Jupiler Pro League, l’ancien joueur de l’OM affiche déjà un but et deux passes décisives en onze rencontres, tout en enchaînant les titularisations et les minutes de jeu. Des statistiques qui ne racontent pas forcément toute son importance dans le dispositif de Zulte Waregem. Surtout, le Français profite enfin d’une stabilité qu’il n’avait quasiment jamais connue depuis son départ de de la Canebière. À 25 ans, après avoir longtemps navigué entre les clubs et les championnats sans réussir à s’installer, Marley Aké est désormais devenu un joueur qui compte en première division belge. Et ce n’était pas gagné il y a encore deux ans. Une belle revanche.