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Real Madrid : une star du vestiaire a peur pour Vinicius Jr

Par Dahbia Hattabi
1 min.
José Mourinho avec Vinicius Junior @Maxppp

Mardi soir, le Real Madrid s’est imposé 2 à 1 face à l’Inter lors de la première journée de la Ligue des Champions. Titulaire, Vinicius Jr a été sifflé par une partie de ses supporters à sa sortie du terrain. AS révèle que cela inquiète l’un des cadres du vestiaire, qui en a parlé immédiatement après la rencontre à José Mourinho.

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« Monsieur, je suis inquiet pour Vini. Vu tout ce qu’il a fait pour le Real Madrid ces dernières années, le comportement de certains supporters à son égard est anormal. Nous devons faire en sorte qu’il retrouve le sourire», a lancé cette star au Special One. Le Portugais était plutôt d’accord et en a parlé avec son staff. Ils veulent faire comprendre à Vini Jr à quel point il est important pour l’équipe et qu’il jouera un rôle essentiel cette saison.

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