OL : Paulo Fonseca va aligner un onze inattendu face à Lens

La trêve internationale touche à sa fin et la Ligue 1 va reprendre ses droits dès vendredi soir avec une affiche particulièrement attendue dans le nord de la France. Le RC Lens accueille en effet l’OL à Bollaert-Delelis pour un choc qui s’annonce déjà important dans la course aux premières places. Après plusieurs jours consacrés aux sélections nationales, Paulo Fonseca va devoir replonger rapidement ses hommes dans les exigences du championnat et préparer un déplacement particulièrement piégeux face à une formation lensoise toujours redoutable dans son antre. Une reprise loin d’être évidente pour les Lyonnais, surtout au regard des conditions dans lesquelles le technicien portugais récupère son groupe.

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Car cette trêve n’a pas vraiment permis à Fonseca de travailler sereinement avec son effectif. Les internationaux ont rejoint Décines au compte-gouttes, certains ayant encore joué mardi soir avec leur sélection, tandis que plusieurs cadres ont accumulé les minutes et les kilomètres lors de cette parenthèse internationale. Le calendrier n’a pas offert au staff lyonnais le luxe de préparer cette rencontre dans des conditions idéales. À cela s’ajoute le forfait quasiment acté de Moussa Niakhaté, touché aux ischio-jambiers avec le Sénégal et absent de la séance collective de mardi, même s’il a pu effectuer une course individuelle. Pour affronter Lens, Fonseca devra composer avec les absences, la fatigue et les états de forme, quitte à revoir sensiblement ses plans habituels.

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Une défense inédite à Bollaert

Dans cette semaine particulièrement mouvementée, une bonne nouvelle est toutefois rapidement arrivée du côté de Décines. Loïs Openda, qui n’est entré en jeu qu’à trois minutes de la fin lundi soir avec la Belgique, au moment où les Bleus faisaient feu de tout bois pour s’imposer largement (4-1), était déjà présent à l’entraînement de l’OL mardi matin. Une récupération express qui pourrait avoir son importance au moment de constituer le groupe appelé à défier son ancien club. Félix Bacher et Mads Bidstrup étaient également au rendez-vous, permettant à Fonseca de retrouver une ossature suffisamment conséquente pour remettre ses joueurs en condition et surtout commencer à travailler concrètement sur son plan de jeu. Le technicien portugais a ainsi pu organiser une mise en place tactique avec une opposition face aux joueurs du groupe professionnel 2, une étape précieuse avant de trancher ses derniers choix.

Tout le monde n’était cependant pas encore de retour à Décines. Keito Nakamura revenait tout juste du Japon, tandis que Nicolas Tagliafico devait encore rentrer de Buenos Aires après avoir participé au dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine. Dominik Greif, Zachary Athekame, Pavel Sulc et Noah Nartey étaient, eux aussi, mobilisés avec leurs sélections nationales mardi soir, tandis que Kaïl Boudache a été préservé après avoir contracté un probable virus. Autant d’incertitudes qui obligent Fonseca à réfléchir à la gestion de ses troupes, notamment pour certains joueurs particulièrement sollicités. Dans ce décor, l’absence de Niakhaté pourrait pousser le Portugais à tenter un choix aussi audacieux que contraint selon Le Progrès, avec une charnière totalement inédite composée de Ruben Kluivert et Félix Bacher. Clinton Mata pourrait quant à lui être utilisé dans le couloir droit. Une première association défensive qui serait articulée dans un losange, ou qui basculerait vers un 4-3-3 selon le rôle confié à Corentin Tolisso. À Lens, Paulo Fonseca pourrait donc bien tenter un incroyable coup de poker.