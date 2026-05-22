Atlético : l’info de Marcos Llorente sur l’avenir de Julian Alvarez

C’est le joueur qui va agiter le mercato estival. Julian Alvarez, 26 ans et sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Atlético de Madrid, est notamment dans le viseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Et à chaque jour sa rumeur, puisqu’il est donné régulièrement partant dans l’un de ces deux clubs. Qu’en est-il vraiment, alors que l’Atlético ne s’est pas encore résigné à le perdre ? Son coéquipier Marcos Llorente a affirmé que Julian Alvarez ne le savait pas encore lui-même.

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Invité sur l’émission El Partidazo sur l’avenir de son homologue, Llorente a répondu : « je ne sais pas. On ne sait rien. Même lui ne le sait pas pour l’instant. » Relancé à plusieurs reprises, il a confié ne pas vouloir entrer dans les confidences de ce possible transfert. « Je ne lui pose pas la question. D’ailleurs, c’est une question très délicate. » Il va falloir s’armer de patience pour connaître le futur club d’Alvarez.