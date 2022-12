CdM 2022, France : Hugo Lloris évoque son double duel face à Harry Kane

Dans une interview d'après-match menée par la FFF, Hugo Lloris est revenu sur ses deux duels face à Harry Kane, à l'occasion de la victoire française face à l'Angleterre (2-1). Un match qui aurait d'ailleurs pu tourner au moment du second pénalty tiré par le buteur de Tottenham.

La suite après cette publicité

« Sur le premier, on se connaît tellement que je me dis qu’il va changer. Mais il est resté sur la tendance. Sur le deuxième, je pars du bon côté. Il doit certainement le sentir donc il lève un peu et force un peu le geste. C’est un moment important du match. Il y en a eu d’autres également, mais tant mieux que ça nous sourit », explique ainsi le portier de l'équipe de France, lui qui a écoeuré les attaquants des Three Lions pour aider les siens à rallier les demi-finales.