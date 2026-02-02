L’AC Milan recrute un talent italien de 19 ans

Depuis plusieurs jours, l’AC Milan recherche des renforts offensifs. Et alors que Jean-Philippe Mateta était proche de rejoindre les Rossoneri. Finalement, le deal a capoté ces dernières heures. En parallèle, les Milanais ont sécurisé l’arrivée d’Alphadjo Cissè.

Courtisé par de nombreux clubs européens, le talent de 19 ans pose ses valises à San Siro comme l’a officialisé l’AC Milan ce lundi : «l’AC Milan est heureux d’annoncer la signature définitive d’Alphadjo Cissè, en provenance de Hellas Vérone. Le milieu de terrain, né en 2006, poursuivra son prêt à l’US Catanzaro jusqu’à la fin de la saison.»