L’AC Milan recrute un talent italien de 19 ans
Depuis plusieurs jours, l’AC Milan recherche des renforts offensifs. Et alors que Jean-Philippe Mateta était proche de rejoindre les Rossoneri. Finalement, le deal a capoté ces dernières heures. En parallèle, les Milanais ont sécurisé l’arrivée d’Alphadjo Cissè.
Courtisé par de nombreux clubs européens, le talent de 19 ans pose ses valises à San Siro comme l’a officialisé l’AC Milan ce lundi : «l’AC Milan est heureux d’annoncer la signature définitive d’Alphadjo Cissè, en provenance de Hellas Vérone. Le milieu de terrain, né en 2006, poursuivra son prêt à l’US Catanzaro jusqu’à la fin de la saison.»
