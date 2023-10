OM-OL : John Textor également caillassé à la sortie du Vélodrome

La soirée du chaos. En raison des incidents survenus en début de soirée, avec le car de Lyon attaqué par des supporters marseillais et Fabio Grosso blessé à l’œil gauche suite à l’explosion d’une vitre du bus rhodanien après un jet de projectiles, la rencontre entre l’OM et l’OL a logiquement été annulée. Dans la foulée, on apprenait que des cars de supporters de l’Olympique Lyonnais avaient également été pris pour cible par certains individus aux abords du Stade Vélodrome. Un drame qui a évidemment été au cœur de l’actualité depuis dimanche soir, alors que les nouvelles révélations s’enchaînent.

Selon les dernières informations de But Football Club Lyon, le propriétaire et président de l’OL, John Textor, qui avait fait le déplacement au Vélodrome alors que l’OL était déjà dans un contexte sportif chaotique, aurait vu sa voiture caillassée à son départ du Vélodrome. Les faits se seraient produits plusieurs heures après l’attaque du bus, mais des casseurs rodaient toujours à proximité de l’enceinte marseillaise. L’Américain était accompagné de son épouse au moment des faits, mais ils n’ont rien. John Textor et sa femme sont repartis à Londres ce lundi.